Meghan e Harry | le novità dal mondo dei bookmaker

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Niente scorta per i duchi del Sussex, ma i titoli nobiliari non sono a rischio e il piccolo Archie potrebbe presto diventare altezza reale: nell’ormai celebre intervista a Oprah Winfrey,Markle ha raccontato che la Royal Family avrebbe discriminato suo figlio, insinuando il dubbio che fosse per il colore della sua pelle. Secondo la legge, però, il titolo di principe spetterebbe solo al piccolo George, primo figlio del principe William e di Kate Middleton. Cosa dicono gli scommettitori? La regina Elisabetta avrebbe concesso il trattamento di altezze reali ai piccoli Charlotte e Louis e potrebbe fare un eccezione anche per Archie. Per iinternazionali, il titolo reale entro il 2022 all’erede dei Sussex si gioca a 1,53 (con il “no” a 2,45). Nessuna “ritorsione” neanche per: la ...