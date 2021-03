Lombardia, questionario per 'sole donne' alla visita post - Covid: 'Fa il bucato? Prepara il pranzo?'. Esplode la bufera (Di mercoledì 17 marzo 2021) questionario per 'sole donne' alla visita post - Covid . Scoppia la polemica: 'È discriminatorio'. Il caso è stato sollevato da Luca Paladini, portavoce dell'associazione I Sentinelli di Milano , un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 marzo 2021)per '. Scoppia la polemica: 'È discriminatorio'. Il caso è stato sollevato da Luca Paladini, portavoce dell'associazione I Sentinelli di Milano , un ...

Advertising

ap_elle : @Corriere Non è un questionario di Regione Lombardia, è un test che si fa dal 1969 in tutto il mondo. - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Lombardia, questionario per “sole donne” alla visita post-Covid. Scoppia la polemica: «È discriminatorio» - leggoit : #Lombardia, questionario per “sole donne” alla visita post-Covid. Scoppia la polemica: «È discriminatorio» - Yogaolic : RT @effe_a_: Questo è uno stralcio del questionario distribuito agli ex pazienti Covid da parte della Regione Lombardia. La postilla '*Solo… - effe_a_ : Questo è uno stralcio del questionario distribuito agli ex pazienti Covid da parte della Regione Lombardia. La post… -