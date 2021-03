La spesa di Pasqua si fa online (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono numerosissimi gli italiani che oggi hanno l’abitudine di fare la spesa online. Il trend è in effetti in crescita da oltre 5 anni, ma nel 2020 si è verificato un boom di tutti quei negozi che offrono alimentari e prodotti per la casa: dai principali brand che producono alimenti, fino ai supermercati, per arrivare anche ai piccoli negozi di quartiere. Anche a Pasqua sicuramente il trend si confermerà. Cosa acquisteranno gli italiani per Pasqua La Pasqua è una festa tradizionale, che invita a preparare ogni anno i medesimi piatti e ad acquistare sempre i dolci tradizionali: a partire dall’immancabile colomba fino alle uova di cioccolato, in numerose varianti, come le uova di Pasqua Venchi; celebrare la Pasqua con prodotti di qualità è essenziale per sentire ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono numerosissimi gli italiani che oggi hanno l’abitudine di fare la. Il trend è in effetti in crescita da oltre 5 anni, ma nel 2020 si è verificato un boom di tutti quei negozi che offrono alimentari e prodotti per la casa: dai principali brand che producono alimenti, fino ai supermercati, per arrivare anche ai piccoli negozi di quartiere. Anche asicuramente il trend si confermerà. Cosa acquisteranno gli italiani perLaè una festa tradizionale, che invita a preparare ogni anno i medesimi piatti e ad acquistare sempre i dolci tradizionali: a partire dall’immancabile colomba fino alle uova di cioccolato, in numerose varianti, come le uova diVenchi; celebrare lacon prodotti di qualità è essenziale per sentire ...

