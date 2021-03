La Coppa America non cambia padrone, resta a Auckland ma Luna Rossa deve essere orgogliosa (Di mercoledì 17 marzo 2021) New Zealand ha vinto 7-3. Arrivata nel golfo di Hauraki sul punteggio di 6-3, la squadra di casa ha conquistato la vittoria battendo Luna Rossa nella prima regata a disposizione. Dopo una partenza equilibrata, dal secondo gate i kiwi hanno preso il controllo della gara, chiudendo con un vantaggio di 46”. La grande sfida finisce. La Coppa America non cambia padrone, resta a Auckland. Ma Luna Rossa deve essere orgogliosa per quello che ha fatto. Luna Rossa è nella storia. Nessuna barca italiana aveva mai vinto tre regate in Coppa America. “È stata davvero un’esperienza fantastica, complimenti a New ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 17 marzo 2021) New Zealand ha vinto 7-3. Arrivata nel golfo di Hauraki sul punteggio di 6-3, la squadra di casa ha conquistato la vittoria battendonella prima regata a disposizione. Dopo una partenza equilibrata, dal secondo gate i kiwi hanno preso il controllo della gara, chiudendo con un vantaggio di 46”. La grande sfida finisce. Lanon. Maper quello che ha fatto.è nella storia. Nessuna barca italiana aveva mai vinto tre regate in. “È stata davvero un’esperienza fantastica, complimenti a New ...

