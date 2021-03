Jered Leto | il trasformista più prolifico di Hollywood

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Pittore, cantante, ma soprattutto attore. Sebbene non immaginasse di diventare un artista acclamato di fronte alla cinepresa,fece la scelta giusta quando decise di lasciare l’Università di Filadelfia dove studiava pittura. Mosso dall’interesse per la recitazione si trasferì a New York per studiare cinema. Da “Crying Joy”, cortometraggio con il quale concluse il suo percorso universitario, ne è passata di acqua sotto i ponti ed oggi l’eccentrico ragazzo della Louisiana è uno degli attori più prolifici di. Nato il 26 dicembre 1971 a Bossier City da una famiglia di artisti,riceve fin da subito un’educazione che lo spinge a coltivare le sue passioni. Nonostante siano le materie artistiche ad appassionarlo, impegna la sua giovane età a svolgere diverse professioni umili ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jered Leto

e Jared Leto (nel ruolo di Paolo Gucci, cugino dell’imprenditore). “Stiamo intervenendo per rimuovere la segnaletica stradale”, ha fatto sapere Massimo Castelli, comandante della polizia locale della ...Il cantante e attore Jared Leto si trova attualmente impegnato sul set del film House of Gucci, per la regia di Ridley Scott. È possibile che lo abbiate incrociato in giro per Milano o per Como e che ...