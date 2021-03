“Hackera tutti quelli che puoi”: il massiccio attacco a Microsoft Exchange (Di mercoledì 17 marzo 2021) I responsabili della sicurezza informatica stanno lavorando 24 ore su 24 per puntellare le reti colpite dall’attacco della scorsa settimana al servizio di posta elettronica Exchange di Microsoft – un attacco che ha colpito centinaia di migliaia di organizzazioni in tutto il mondo. leggi anche: Microsoft rilascia un tool per risolvere vulnerabilità Exchange Venerdì, la Casa Bianca ha esortato le vittime ad aggiornare i sistemi e ha sottolineato l’urgenza: La finestra per aggiornare i sistemi potrebbe essere misurata in “ore, non giorni“, ha detto un alto funzionario dell’amministrazione. “Questo è un hack pazzesco ed enorme“, Christopher Krebs, ex direttore dell’Agenzia statunitense per la sicurezza informatica e delle infrastrutture (CISA), ha twittato la scorsa ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 17 marzo 2021) I responsabili della sicurezza informatica stanno lavorando 24 ore su 24 per puntellare le reti colpite dall’della scorsa settimana al servizio di posta elettronicadi– unche ha colpito centinaia di migliaia di organizzazioni in tutto il mondo. leggi anche:rilascia un tool per risolvere vulnerabilitàVenerdì, la Casa Bianca ha esortato le vittime ad aggiornare i sistemi e ha sottolineato l’urgenza: La finestra per aggiornare i sistemi potrebbe essere misurata in “ore, non giorni“, ha detto un alto funzionario dell’amministrazione. “Questo è un hack pazzesco ed enorme“, Christopher Krebs, ex direttore dell’Agenzia statunitense per la sicurezza informatica e delle infrastrutture (CISA), ha twittato la scorsa ...

