Gabriel Garko | una nuova amicizia speciale lo travolge | lui è un ex Gf Vip

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stato “pizzicato” insieme ad un nuovo amico davvero molto: la foto non lascia dubbi, è un ex Gf Vip 2020.ha trovato un grande amico all’interno della casa del Gf Vip 2020: il noto attore, che recentemente ha fatto coming out, è stato fotografato insieme ad un amico davvero