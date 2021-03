Ermal Meta va su tutte le furie con la sorella: “Ma tu nella testa che ca**o c’hai, i vermi? La rado al suolo questa casa”. Ma è tutto uno scherzo de Le Iene (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Ci sono due motivi per cui Ermal Meta ucciderebbe: la sorella Sabrina, e il computer, dove custodisce tutto il suo lavoro”. Con queste premesse è nato lo scherzo de “Le Iene” ai danni del cantante terzo classificato a Sanremo 2021. Rientrato in Puglia per riabbracciare la famiglia, Ermal ha scoperto che la sorella gli ha “rubato” il pc per cederlo a un misterioso giornalista. “Dove sta il mio computer?! C’è tutta la mia vita là dentro, c’ho tutte le mie canzoni, compresa quella di Sanremo. C’è il mio libro dentro…”, è andato in panico alla sparizione del suo portatile. Quando la sorella ha ammesso di essere stata lei a sottrarlo, lui ha perso (comprensibilmente) il lume della ragione: “Ci sono anni di lavoro là ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Ci sono due motivi per cuiucciderebbe: laSabrina, e il computer, dove custodisceil suo lavoro”. Con queste premesse è nato lode “Le” ai danni del cantante terzo classificato a Sanremo 2021. Rientrato in Puglia per riabbracciare la famiglia,ha scoperto che lagli ha “rubato” il pc per cederlo a un misterioso giornalista. “Dove sta il mio computer?! C’è tutta la mia vita là dentro, c’hole mie canzoni, compresa quella di Sanremo. C’è il mio libro dentro…”, è andato in panico alla sparizione del suo portatile. Quando laha ammesso di essere stata lei a sottrarlo, lui ha perso (comprensibilmente) il lume della ragione: “Ci sono anni di lavoro là ...

MetaErmal : Ciao ragazzi, ditemi quanto non vedo l’ora di iniziare a suonare? Quanto? ?? - RaiPortaaPorta : Questa sera con noi Amadeus e i finalisti del Festival di Sanremo: Maneskin, Fedez e Michelin e Ermal Meta! In seco… - OndeFunky : Quindi avevo ragione? #TribuUrbana #ErmalMeta #12marzo #Buongiorno - ElisabethWolf84 : RT @manchiessendoci: Alle persone esterne alla fanbase di Ermal e ad Ermal Meta stesso: sappiate che non tutti siamo così, vi prego di non… - Eli_dcmx95 : Le parole che alcuni fan di Ermal Meta stanno dicendo per difendere il proprio cantante preferito mi fanno riflette… -