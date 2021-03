Echo Show 10 | disponibile in preordine con consegna ad aprile

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L’attesa per il nuovo10 sta per terminare e da oggi èilconil 14. Vediamo il prodotto nel dettaglio Dopo aver annunciato la nuova famiglia di prodottia settembre, Amazon ha finalmente resoilper il nuovissimo10 in arrivo ad. Il nuovo dispositivo della società apporta tante migliorie, una delle quali è sicuramente la rotazione dello stesso. Dal prossimo mese infatti comunicare con Alexa sarà ancora più facile, grazie alla rotazione che permetterà di avere lo schermo rivolto sempre verso la persona desiderata indipendentemente dal punto della stanza in cui si trova. Vediamone tutti i ...