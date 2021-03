DiMartedì | Alessandro Sallusti e il retropensiero sullo stop ad AstraZeneca | Guerra tra multinazionali dei vaccini

(Di mercoledì 17 marzo 2021) 'Ho un'., ospite di Giovanni Floris in collegamento consu La7, dà una lettura alternativa alloaidi. 'Io leggo i giornali stranieri ogni mattina, e non trovo queste polemiche e problematiche nei paesi produttori di vaccino, gli Stati Uniti, la Russia... Quelli vaccinano dalla mattina alla sera e se ci ...

Liberoquotidiano.it

'Ho un retropensiero'.Sallusti , ospite di Giovanni Floris in collegamento consu La7, dà una lettura alternativa allo stop ai vaccini di AstraZeneca . 'Io leggo i giornali stranieri ogni mattina, e ...Sallusti, ospite di Giovanni Floris a, su La7, commenta senza mezzi termini la polemica scatenata dal viaggio di Matteo Renzi a Dubai . 'Sta facendo delle provocazioni per far ...