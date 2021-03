Covid: stop alla sperimentazione di colchicina (Di mercoledì 17 marzo 2021) Covid: interrotta la sperimentazione di colchicina nello studio RECOVERY per mancanza di efficacia nei pazienti gravi ricoverati Su consiglio del suo comitato indipendente di monitoraggio dei dati (DMC), lo studio RECOVERY (Randomized Evaluation of Covid-19 thERapY) ha interrotto il reclutamento nel braccio colchicina per mancanza di efficacia nei pazienti ricoverati con Covid-19. «Il DMC non ha… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021): interrotta ladinello studio RECOVERY per mancanza di efficacia nei pazienti gravi ricoverati Su consiglio del suo comitato indipendente di monitoraggio dei dati (DMC), lo studio RECOVERY (Randomized Evaluation of-19 thERapY) ha interrotto il reclutamento nel braccioper mancanza di efficacia nei pazienti ricoverati con-19. «Il DMC non ha… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

RegioneER : #Covid, in #EmiliaRomagna per gli over 75 ripartono le prenotazioni per il #vaccino dopo lo stop ad #AstraZeneca Pr… - RaiNews : Caso #AstraZeneca. Alle 14 conferenza stampa #Ema, diretta su Rainews24 e - ilriformista : 'Il rallentamento potrà essere riassorbito nell’arco di un paio di settimane, anche grazie all’incremento della qua… - Bob6Rock : RT @Bob6Rock: #astrazeneca : la #Germania decide lo stop al #vaccino e a ruota #italia #Francia #Spagna #covid #governo - salidaparallela : RT @paolocristallo: Siamo in piena 3^ ondata, il piano vaccinale ha subito uno stop ed i #Sostegni sono in grande ritardo. Quando è andato… -