**Covid: responsabile hub Palermo, 'a pieno regime con Pfizer, in attesa di AstraZeneca'** (Di mercoledì 17 marzo 2021) Palermo, 17 mar. (Adnkronos) - "Solo oggi abbiamo la prenotazione di 1.500 persone per la prima dose di Pfizer e altre 500 per il richiamo. Siamo a pieno regime". A parlare con l'Adnkronos è Renato Costa, il commissario per l'emergenza Covid di Palermo, responsabile dell'hub vaccinale alla Fiera del Mediterraneo, aperto lo scorso 23 febbraio. "Ieri abbiamo fatto oltre 800 vaccini, sempre Pfizer", dice ancora Costa. Che ci tiene a sottolineare: "Tutti vorrebbero fare il vaccino, aspettano che domani l'Ema permetta di riprendere la somministrazione di AstraZeneca". Da quando è stato aperto l'hub di Palermo sono state vaccinate oltre 28mila persone "tra Pfizer e AstraZeneca", dice Costa. E coloro che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021), 17 mar. (Adnkronos) - "Solo oggi abbiamo la prenotazione di 1.500 persone per la prima dose die altre 500 per il richiamo. Siamo a". A parlare con l'Adnkronos è Renato Costa, il commissario per l'emergenza Covid didell'hub vaccinale alla Fiera del Mediterraneo, aperto lo scorso 23 febbraio. "Ieri abbiamo fatto oltre 800 vaccini, sempre", dice ancora Costa. Che ci tiene a sottolineare: "Tutti vorrebbero fare il vaccino, aspettano che domani l'Ema permetta di riprendere la somministrazione di". Da quando è stato aperto l'hub disono state vaccinate oltre 28mila persone "tra", dice Costa. E coloro che ...

Advertising

ladyonorato : Ora i medici chiedono lo #scudopenale per proseguire le vaccinazioni, dopo le diverse indagini aperte in varie regi… - petergomezblog : Vaccino Covid Milano, caos al Niguarda: anziani in coda per “errore di sistema”. Responsabile: ‘Ecco cosa è success… - alessanFERRON : RT @ivocamic: #COVID-19 è un' #armabiologica sfuggita di mano: parola di ex responsabile USA delle indagini NON ABBIAMO MAI AVUTO DUBBI h… - DavideVerga2 : @Daphne3116 @Agenzia_Ansa Sarebbe stato più responsabile lasciare continuare a diffondere il covid? Follia - MaurizioTorchi2 : RT @ivocamic: #COVID-19 è un' #armabiologica sfuggita di mano: parola di ex responsabile USA delle indagini NON ABBIAMO MAI AVUTO DUBBI h… -