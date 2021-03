Come para Radu: guarda i suoi interventi più belli (Di mercoledì 17 marzo 2021) Samir Handanovic è risultato positivo al coronavirus. A difendere i pali dell'Inter col Sassuolo sarà il classe '97 Ionut Radu, che nelle ultime stagioni ha giocato in prestito con Avellino, Genoa e ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Samir Handanovic è risultato positivo al coronavirus. A difendere i pali dell'Inter col Sassuolo sarà il classe '97 Ionut, che nelle ultime stagioni ha giocato in prestito con Avellino, Genoa e ...

L'eroe inatteso Zaza, la doppia partita di Sirigu e la follia di Nicola: Torino - Sassuolo è un viaggio dentro l'incredibile ... ma Consigli fa quello che un tempo faceva Sirigu: para tutto tutto. Al 38' una palla alta svolazza ... In campo comunque non c'è durezza, forse è stupore in chi vince come in chi perde. Belotti prende i ...

Samir Handanovic è risultato positivo al coronavirus. A difendere i pali dell'Inter col Sassuolo sarà il classe '97 Ionut Radu, che nelle ultime stagioni ha giocato in prestito con Avellino, Genoa e ...... ma Consigli fa quello che un tempo faceva Sirigu:tutto tutto. Al 38' una palla alta svolazza ... In campo comunque non c'è durezza, forse è stupore in chi vincein chi perde. Belotti prende i ...