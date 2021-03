Cava de’ Tirreni, partiti i lavori in via Troisi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Sono cominciati stamattina i lavori per la riqualificazione di via Troisi alla località San Lorenzo. Il rifacimento dei 200 metri di strada che collegano via Carlo Santoro e via Pasquale Atenolfi prevedono l’allargamento e la messa in sicurezza della sede stradale prospiciente gli edifici scolastici, il ripristino della pavimentazione, la realizzazione di un marciapiedi, dei sottoservizi (rete fognaria, idrica, etc), ed anche di 15 posti auto ed un piccolo parco giochi per bambini., per un importo di € 239.293,33 euro “Sono lavori attesi da decenni – afferma il vice sindaco con delega ai lavori pubblici, Nunzio Senatore – non solo per il degrado ma anche per la sicurezza soprattutto dei ragazzi che frequentano gli istituti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutode’(Sa) – Sono cominciati stamattina iper la riqualificazione di viaalla località San Lorenzo. Il rifacimento dei 200 metri di strada che collegano via Carlo Santoro e via Pasquale Atenolfi prevedono l’allargamento e la messa in sicurezza della sede stradale prospiciente gli edifici scolastici, il ripristino della pavimentazione, la realizzazione di un marciapiedi, dei sottoservizi (rete fognaria, idrica, etc), ed anche di 15 posti auto ed un piccolo parco giochi per bambini., per un importo di € 239.293,33 euro “Sonoattesi da decenni – afferma il vice sindaco con delega aipubblici, Nunzio Senatore – non solo per il degrado ma anche per la sicurezza soprattutto dei ragazzi che frequentano gli istituti ...

