Borse europee deboli. A Piazza Affari spiccano le banche (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle Borse europee, così come a Piazza Affari. I listini si muovono vicino alla parità in una giornata in cui gli occhi sono puntati a quello che dirà Jerome Powell al termine del meeting di due giorni del Federal Open Market Committee (FOMC), il principale organismo della Federal Reserve statunitense. L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,191. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.729,2 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 64,93 dollari per barile, con un calo dello 0,99%. Lo Spread peggiora, toccando i +97 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari ...

