Bayern - Lazio | le pagelle | Parolo lodevole | 6 | 5 Disastro Muriqi | 4

(Di giovedì 18 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

goal : FT: Chelsea 2-0 Atletico Madrid (3-0) FT: Bayern Munich 2-1 Lazio (6-2) - ChampionsLeague : GOAL! Bayern 2-1 Lazio (Parolo 82'). AGG: 6-2 #UCL - SuperSportTV : #UCL - RESULTS: Bayern 2-1 Lazio Aggregate: 6-2 Chelsea 2-0 Atletico Aggregate: 3-0 - LI_Palembang : Bayern Monaco – Lazio – Muriqi regala il vantaggio ai bavaresi - babajide777 : RT @goal: FT: Chelsea 2-0 Atletico Madrid (3-0) FT: Bayern Munich 2-1 Lazio (6-2) -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Lazio

Ai quarti ci va il, ma latorna a testa alta da Monaco di Baviera.Sul gol di Parolo non esce e neppure si oppone come potrebbe. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, ...Trentacinque minuti più recupero in campo per Andreas Pereira nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. All'Allianz Arena, al minuto 55, il numero 7 brasiliano ...La squadra di Flick approda ai quarti grazie anche al 4-1 dell'andata. Di Parolo la rete della squadra di Inzaghi.