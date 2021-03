Age of Empires 4: in arrivo un evento a tema, ecco quando (Di mercoledì 17 marzo 2021) Microsoft ha appena annunciato un evento a tema Age of Empires 4. ecco quando sarà trasmesso e quello che possiamo aspettarci In accordo con le recenti fughe di notizie diffuse dal giornalista Jeff Grubb, Microsoft ha annunciato un evento incentrato su Age of Empirs 4 per il 10 aprile. Age of Empires: Fan Preview verrà trasmesso in streaming il giorno alle ore italiane 17:00, e potete aspettarvi un sacco di nuovi importanti aggiornamenti per la serie in generale. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Age of Empires 4: durante l’evento a tema sarà mostrato con tutta probabilità un nuovo trailer di gameplay del gioco Il momento clou dell’evento in programma per ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 17 marzo 2021) Microsoft ha appena annunciato unAge of4.sarà trasmesso e quello che possiamo aspettarci In accordo con le recenti fughe di notizie diffuse dal giornalista Jeff Grubb, Microsoft ha annunciato unincentrato su Age of Empirs 4 per il 10 aprile. Age of: Fan Preview verrà trasmesso in streaming il giorno alle ore italiane 17:00, e potete aspettarvi un sacco di nuovi importanti aggiornamenti per la serie in generale. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Age of4: durante l’sarà mostrato con tutta probabilità un nuovo trailer di gameplay del gioco Il momento clou dell’in programma per ...

Advertising

xbox_series : secondo me qualcosa versante xbox potrebbe esserci sempre in merito age of empires - tuttoteKit : Age of Empires 4: in arrivo un evento a tema, ecco quando #AgeOfEmpiresIV #Microsoft #tuttotek - rostokkio : @MaurizioAlba La prima della terza fila da dx è per aver battuto i Teutoni a Age of Empires. - zazoomblog : Age of Empires celebrerà il prossimo mese la famosa serie con levento Age of Empires: Fan Preview - #Empires… - GamingTalker : Age of Empires, confermato un evento per il 10 aprile -