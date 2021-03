Transizione è la parola chiave del Governo Draghi. Ora o mai più (Di martedì 16 marzo 2021) A un anno suonato dal nostro primo risveglio in Zona Rossa, quella che lo scorso marzo 2020 determinò il confinamento rigido di tutta l’Italia, la battaglia contro il Covid-19 è tutt’altro che terminata. Prese le misure con il virus, il Paese cerca di fronteggiare al meglio questa nuova normalità (ormai nemmeno troppo nuova) e di puntare a ricostruirne una più solida e inclusiva, resiliente ad eventuali nuovi scossoni di portata globale. Su tutti, il mantra che risuona più forte dal nuovo Governo Draghi è “Transizione”, in un’accezione poliedrica che interessa trasversalmente l’ecologia, la digitalizzazione e la semplificazione della burocrazia. Non si tratta certo di tematiche inedite ma la prioritizzazione di queste macro aree è diventata nevralgica per il rilancio dell’economia, innervando le agende di diversi dicasteri e il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) A un anno suonato dal nostro primo risveglio in Zona Rossa, quella che lo scorso marzo 2020 determinò il confinamento rigido di tutta l’Italia, la battaglia contro il Covid-19 è tutt’altro che terminata. Prese le misure con il virus, il Paese cerca di fronteggiare al meglio questa nuova normalità (ormai nemmeno troppo nuova) e di puntare a ricostruirne una più solida e inclusiva, resiliente ad eventuali nuovi scossoni di portata globale. Su tutti, il mantra che risuona più forte dal nuovoè “”, in un’accezione poliedrica che interessa trasversalmente l’ecologia, la digitalizzazione e la semplificazione della burocrazia. Non si tratta certo di tematiche inedite ma la prioritizzazione di queste macro aree è diventata nevralgica per il rilancio dell’economia, innervando le agende di diversi dicasteri e il ...

