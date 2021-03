Torino. Incidente in corso Regina Margherita all’altezza del civico 160: morto un centauro (Di martedì 16 marzo 2021) Pochi minuti fa, in corso Regina Margherita all’altezza del civico 160, si è verificato un grave Incidente stradale. Un motociclista ha perso la vita nello scontro con un furgone. Ne dà notizia l’Ufficio Stampa del Comune di Torino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori che hanno cercato di rianimarlo, ma a nulla sono valse le cure. Sono in corso i rilievi degli agenti della Polizia Municipale per accertare la dinamica dell’Incidente. Leggi su laprimapagina (Di martedì 16 marzo 2021) Pochi minuti fa, indel160, si è verificato un gravestradale. Un motociclista ha perso la vita nello scontro con un furgone. Ne dà notizia l’Ufficio Stampa del Comune di. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori che hanno cercato di rianimarlo, ma a nulla sono valse le cure. Sono ini rilievi degli agenti della Polizia Municipale per accertare la dinamica dell’

Ultime Notizie dalla rete : Torino Incidente Grave incidente in mattinata, auto si schianta contro un camion: morto un uomo Un pensionato di 80 anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada tra Pinerolo a San Pietro Val Lemina (Torino). Grave incidente nella mattinata di oggi lungo la strada che collega Pinerolo a San Pietro Val Lemina , in provincia di Torino . Stando alle prime informazioni, un'auto condotta da un uomo di ...

Roure: si ferisce con delle munizioni della guerra Il ragazzo aveva trovato le munizioni vicino a una casa che ha in montagna e per l'incidente rischia di perdere la vista da un occhio. L'esplosione ha spaventato la sua cagnolona che è scappata ed è ...

Incidente a Torino, scontro tra uno scooter e un furgone: morto un uomo TorinoToday Torino. Incidente in corso Regina Margherita all’altezza del civico 160: morto un centauro Pochi minuti fa, in corso Regina Margherita all'altezza del civico 160, si è verificato un grave incidente stradale. Un motociclista ha perso la vita nello ...

Incidente a Torino, scontro tra uno scooter e un furgone: morto un uomo Incidente a Torino in corso Regina Margherita davanti al civico 160 nel pomeriggio di oggi, 16 marzo 2021. Un uomo ha perso la vita a seguito di uno scontro, avvenuto alle 15 circa, tra il suo scooter ...

