Testo e video ufficiale di "La genesi del tuo colore" cantata da Irama al Festival di Sanremo 2021

Ecco il Testo ufficiale della canzone "La genesi del tuo colore" di Irama, Big in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021

Irama
Data di nascita: 20 dicembre 1995
Nome completo: Filippo Maria Fanti
Luogo di nascita: Carrara (Massa-Carrara)
5ª posizione

"La genesi del tuo colore" di F. Fanti – Dardust – G. Nenna – F. Fanti
Ed. Maira/Iris Flower/Universal Music Publishing Ricordi
Muggiò (MB) – Milano

Non sarà la neve
A spezzare un albero
Avessi finto sarebbe stato meglio
Di averti visto piangere in uno specchio
mi manca la tua voce ormai
Ora che, ora che, ora che sei qui
Io sono qui
Ci vestiremo di vertigini
Mentre un ...

