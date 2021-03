Spostamenti e seconde case: tutte le regole fino al 6 aprile (Di martedì 16 marzo 2021) Con l’entrata in vigore del nuovo decreto del 13 marzo 2021, firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, sono rimasti insoluti numerosi dubbi e incertezze riguardo la possibilità di effettuare Spostamenti dentro e al di fuori del proprio comune e verso le seconde case. Molte persone infatti si domandano se sia concesso o meno lo spostamento verso la propria seconda casa, oppure se sia possibile visitare amici e parenti in altre abitazioni private nelle varie zone. Nuovo Decreto Covid, le Faq del governo: cosa si può fare e cosa no Vediamo ora nel dettaglio tutte le nuove regole e le restrizioni applicate con il decreto del 13 marzo rispetto eventuali Spostamenti interni ed esterni al proprio Comune e verso le seconde ... Leggi su leggioggi (Di martedì 16 marzo 2021) Con l’entrata in vigore del nuovo decreto del 13 marzo 2021, firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, sono rimasti insoluti numerosi dubbi e incertezze riguardo la possibilità di effettuaredentro e al di fuori del proprio comune e verso le. Molte persone infatti si domandano se sia concesso o meno lo spostamento verso la propria seconda casa, oppure se sia possibile visitare amici e parenti in altre abitazioni private nelle varie zone. Nuovo Decreto Covid, le Faq del governo: cosa si può fare e cosa no Vediamo ora nel dettagliole nuovee le restrizioni applicate con il decreto del 13 marzo rispetto eventualiinterni ed esterni al proprio Comune e verso le...

