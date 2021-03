Repubblica: Il Napoli si è perso l’occasione di lottare per lo scudetto (Di martedì 16 marzo 2021) La vittoria di domenica sera contro il Milan ha cambiato di molto le prospettive della stagione del Napoli. Il professor Guido Trombetti su Repubblica ricorda infatti che ora il quarto posto, se non il terzo addirittura sono lì a portata di mano. Tante le considerazioni che la vittoria di San Siro porta con sé, tra tutte quella dell’attacco del Napoli che, pur se pieno di infortuni e assenze eccellenti, è riuscito a sopperire con “una sorta di cooperativa del gol”. Con 13 Insigne, 9 Lozano, 8 Politano, 6 Zielinski e 4 Petagna, gli azzurri hanno collezionato la bellezza di 40 reti, quattro in più della coppia Lukaku-Lautaro Martinez. Ma resta anche l’amaro e la delusione che nemmeno la conquista della Champions potrà cancellare Non è vero, come pure molti “pentiti” oggi sostengono, che la rosa del Napoli era stata ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 marzo 2021) La vittoria di domenica sera contro il Milan ha cambiato di molto le prospettive della stagione del. Il professor Guido Trombetti suricorda infatti che ora il quarto posto, se non il terzo addirittura sono lì a portata di mano. Tante le considerazioni che la vittoria di San Siro porta con sé, tra tutte quella dell’attacco delche, pur se pieno di infortuni e assenze eccellenti, è riuscito a sopperire con “una sorta di cooperativa del gol”. Con 13 Insigne, 9 Lozano, 8 Politano, 6 Zielinski e 4 Petagna, gli azzurri hanno collezionato la bellezza di 40 reti, quattro in più della coppia Lukaku-Lautaro Martinez. Ma resta anche l’amaro e la delusione che nemmeno la conquista della Champions potrà cancellare Non è vero, come pure molti “pentiti” oggi sostengono, che la rosa delera stata ...

