Ragazzi LGBT+ | quando a bullizzare è la scuola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021) Questo spazio giace inutilizzato da tanto, lo so, ma questa pandemia sembra creare distorsioni temporali. Ci costringe tutti a fare la vita di involontari pensionati e improvvisamente ho capito perché gli anziani dicono che il tempo passi velocemente. Però, in compenso, ho letto tanto ed è di una delle mie letture che vorrei parlare ora che sono risorta (giusto in tempo per Pasqua!), soprattutto alla luce di una notizia recentemente emersa riguardo unanella provincia di Bergamo. Straight Jacket di Matthew Todd purtroppo non è tradotto in italiano, ma è una lettura che chiunque capisca l’inglese dovrebbe fare. Nonostante sia un libro scritto primariamente dalla prospettiva di un uomo gay, tutto il contenuto del libro può essere applicato a qualsiasi essere umano, seppur in diverse misure. Ma di cosa parla il libro? Di molte cose, come dipendenze, meccanismi di ...