Ponte Morandi | i dirigenti sapevano ma Aspi accusava altri | «Tirante rotto | è chiaro»

(Di martedì 16 marzo 2021) La certezza emerge in una telefonata del 2018 fra Donferri e Tomasi. I periti in pubblico legavano il crollo alla caduta di una bobina d’acciaio da un Tir

fattoquotidiano : Ponte Morandi, “falsificazioni degli ex vertici di Autostrade anche nelle lettere al ministero dei Trasporti e sul… - Corriere : Ponte Morandi, l’ex dirigente di Autostrade intercettato: «A fare le ispezioni ci mandavano i ciechi» - DimezzatiS : RT @campanavalerio: PONTE MORANDI VERITÀ SCOMODE - morry74 : Ponte Morandi, le accuse choc: mancava il cemento e l'acciaio si muoveva. Un manager: 'A fare le ispezioni mandavan… - sanghi47 : RT @rep_genova: Ponte Morandi, le accuse choc: mancava il cemento e l'acciaio si muoveva. Un manager: 'A fare le ispezioni mandavano i ciec… -

La ricostruzione del, di Genova, è l'esempio virtuoso che Cingolani vorrebbe seguire ed ispirarsi; un'immensa infrastruttura che è stata realizzata in tempi stretti per gli standard ...Da una parte il materiale raccolto nell'incidente probatorio sulle cause del crollo di. Dall'altra le ultime intercettazioni depositate dalla Guardia di Finanza, sulle quali sta infuriando una battaglia durissima nelle udienze davanti al Gip che dovrà decidere quali ...Ponte Morandi, le intercettazioni: "Noi abbiamo lavorato come c'han sempre detto... ovvero alla c... Vai a vedere un ponte di notte?".Da una parte il materiale raccolto nell'incidente probatorio sulle cause del crollo di ponte Morandi. Dall'altra le ultime intercettazioni depositate dalla Guardia di Finanza, sulle quali sta infurian ...