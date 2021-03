Pippa Middleton mamma per la seconda volta e non manca l’omaggio alla Regina

Leggi su 361magazine

(Di martedì 16 marzo 2021) La damigella e sorella di Kate è nuovamente, affascinante sorella di Kate e sua damigella alle nozze con il Principe William è diventata nuovamente. Nella giornata di ieri ha datoluce una bambina nata a Londra e chiamata Grace Elizabeth Jane, frutto del matrimonio James Matthews. La piccola e la neo, come riporta “Hello!”, sarebbero in splendida forma. Ai più attenti non sarà sfuggito un omaggiosovrana visto che la piccola porta il secondo nome di Elizabeth come Elisabetta II. Un bel pensiero dopo giorni difficili e complessi a seguito dell’intervista di Meghan Markle e Harry da Oprah Winfrey e anche visto che da ormai diverse settimane il Principe Filippo (che deve compiere 100 anni) è ricoverato a Londra e si attendono ...