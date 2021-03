Oscar 2021, dove recuperare i film in nomination in streaming (Di martedì 16 marzo 2021) La corsa agli Oscar 2021 è ormai entrata nel vivo. L'annuncio delle nomination da parte degli Academy ha in qualche modo ricordato a tutti l'unicità di questa edizione, dal momento che tanti titoli sono stati distribuiti sulle piattaforme di streaming. Certo, questa non è completamente una novità, ma in questo caso le piattaforme sono state un'alternativa necessaria alle sale cinematografiche, chiuse a causa dell'emergenza sanitaria. A maggior ragione, gli appassionati di cinema possono prepararsi alla notte degli Oscar 2021, guardando o riguardando le pellicole candidate nelle categorie principali. Alcuni titoli in corsa come Miglior film, purtroppo, sono ancora inediti: per l'ormai celebre Nomadland, bisogna aspettare fine aprile – anche se la speranza è che Star di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 16 marzo 2021) La corsa agliè ormai entrata nel vivo. L'annuncio delleda parte degli Academy ha in qualche modo ricordato a tutti l'unicità di questa edizione, dal momento che tanti titoli sono stati distribuiti sulle piattaforme di. Certo, questa non è completamente una novità, ma in questo caso le piattaforme sono state un'alternativa necessaria alle sale cinematografiche, chiuse a causa dell'emergenza sanitaria. A maggior ragione, gli appassionati di cinema possono prepararsi alla notte degli, guardando o riguardando le pellicole candidate nelle categorie principali. Alcuni titoli in corsa come Miglior, purtroppo, sono ancora inediti: per l'ormai celebre Nomadland, bisogna aspettare fine aprile – anche se la speranza è che Star di ...

Advertising

trash_italiano : Inarrestabile @LauraPausini: Io Sì (Seen) candidata agli Oscar! ?????? - MediasetTgcom24 : Oscar 2021: Laura Pausini candidata per la miglior canzone, due nomination al 'Pinocchio' di Garrone #oscar2021… - repubblica : ?? Oscar 2021, 'Pinocchio' di Garrone candidato per il trucco e i costumi. Laura Pausini per 'Io si'' come migliore… - TweetNotizie : Oscar, Laura Pausini: 'Dedico a mio padre la nomination, pronta a ripeterlo all'Academy se vinco' - _indy80 : Laura Pausini: 'Dedico la nomination a mio papà' -