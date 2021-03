Miozzo | addio al Cts Ora che non c’è più lui alla guida ammette | “Non ha più motivo di esistere”

(Di martedì 16 marzo 2021) Agostinodiceal Cts. Dopo Borrelli che ha passato il testimone a Curciodella Protezione Civile. Dopo l’avvicendamento doc tra Arcuri e il generale Figliuolo nel ruolo di commissario del governo per l’emergenza (vaccinale soprattutto). L’ex coordinatore del Comitato tecnico scientifico se ne va. Sbattendo la porta. E con una tempistica quanto meno stravagante, dopo gli ultimi lunghi mesi passati al suo interno, ora che se ne va,da fuoriuscito dichiara: «Il Cts ha esaurito il suodi essere. Ha lavorato bene, con coraggio, per tredici mesi. Possiamo anche dire che tra vuoti istituzionali e risposte da sperimentare, ha contribuito a salvare questo Paese. Ma adesso non serve più». Agostinoal ...

Ultime Notizie dalla rete : Miozzo addio

Un nuovo ruolo al ministero dell'Istruzione Nel congedarsi dal suo ruolo, come detto,ha inviato una lettera a Mario Draghi , al ministro Speranza e allo stesso Curcio, spiegando come nelle ...e l'al Cts arriva proprio nel giorno in cui, a causa delle nuove restrizioni anti contagio, ...nella lettera, pubblicata dal quotidiano di via Solferino, evidenzia come nelle ultime ...Miozzo, addio al Cts perché ora che non c'è più lui ammette: "Non serve più. Ha lavorato tra vuoti istituzionali e risposte da sperimentare" ...Il medico padovano si è dimesso da coordinatore del Comitato tecnico scientifico e ora affiancherà il ministro Bianchi ...