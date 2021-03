Media sondaggi Termometro Politico: il crollo del PD dopo le dimissioni di Zingaretti (Di martedì 16 marzo 2021) Tra i sondaggi di oggi merita attenzione la Media settimanale elaborata da Termometro Politico. Considerando le rilevazioni effettuate dai principali istituti demoscopici emerge che il Pd è crollato nei consensi dopo le dimissioni di Zingaretti. La settimana dall’8 al 14 marzo 2021 mette a confronto le rilevazioni di 7 istituti: Demopolis, SWG, Termometro Politico, Ixè, EuroMedia, Demos, EMG. (segue dopo la foto) sondaggi oggi, le percentuali dei partiti nelle Media settimanale di Termometro Politico I sondaggi politici elettorali di questa settimana sono tra quelli con le variazioni maggiori negli ultimi mesi, fa ... Leggi su urbanpost (Di martedì 16 marzo 2021) Tra idi oggi merita attenzione lasettimanale elaborata da. Considerando le rilevazioni effettuate dai principali istituti demoscopici emerge che il Pd è crollato nei consensiledi. La settimana dall’8 al 14 marzo 2021 mette a confronto le rilevazioni di 7 istituti: Demopolis, SWG,, Ixè, Euro, Demos, EMG. (seguela foto)oggi, le percentuali dei partiti nellesettimanale dipolitici elettorali di questa settimana sono tra quelli con le variazioni maggiori negli ultimi mesi, fa ...

