Lockdown in Campania: riaprono i negozi alimentari all’interno dei mercati rionali (Di martedì 16 marzo 2021) Lockdown in Campania: Per effetto della deroga hanno riaperto a Napoli i mercatini rionali, come quello della Torretta, Fuorigrotta o del Vomero. Dopo l’ordinanza di sabato scorso firmata da Vincenzo De Luca da stamattina hanno riaperto al pubblico i negozi di alimentari e quelli di frutta e verdura che si trovano all’interno dei mercati. Per Leggi su 2anews (Di martedì 16 marzo 2021)in: Per effetto della deroga hanno riaperto a Napoli ini, come quello della Torretta, Fuorigrotta o del Vomero. Dopo l’ordinanza di sabato scorso firmata da Vincenzo De Luca da stamattina hanno riaperto al pubblico idie quelli di frutta e verdura che si trovanodei. Per

Advertising

aleswtmix : @fridayiminI0ve qua in campania stiamo in lockdown da settimane, non gira una mosca da me, è una tristezza assurda - InformazioneOg : Con l'istituzione delle zone rosse, il #Governo aveva lasciato spazio a tutti quelli che volevano raggiungere le se… - ChiaraEffuso : Con la nuova ordinanza, #DeLuca vieta in #Campania di uscire da proprio comune anche dal 3 al 5 aprile, com invece… - salernonotizie : Contagi, De Luca ricorre alle misure drastiche: in Campania scatta mini lockdown - infoitinterno : Contagi, De Luca ricorre alle misure drastiche: in Campania scatta mini lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Campania Due Regioni verso l'arancione: ecco la data che cambia tutto Le Regioni in rosso Ad oggi sono in fascia rossa Campania, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia - ... Ci saranno solo cinque giorni di maggiore libertà prima del lockdown di Pasqua. Il 3, il 4 e il 5 aprile,...

Enel X, mappa interattiva mobilità conferma crollo spostamenti zone rosse Per le regioni che già erano ross e, come la Campania, si è mantenuto un trend in calo dei ... Si è ancora l ontani, però, dalle cifre del lockdown 2020 (marzo"aprile), con una media del numero di ...

Lockdown in Campania, allarme di parrucchieri, barbieri ed estetisti: «Subito i... Il Mattino Lockdown in Campania: riaprono i negozi alimentari all’interno dei mercati rionali Dopo l'ordinanza di sabato scorso firmata da Vincenzo De Luca da stamattina hanno riaperto al pubblico i negozi di alimentari e quelli di frutta e verdura che ...

Campania Teatro Festival, eventi anche a Montesarchio e Pietrelcina Gli altri eventi si svolgeranno nel Teatro Grande di Pompei, al Belvedere di San Leucio a Caserta, a Montesarchio (in piazza Umberto I e nel Museo Archeologico del Sannio Caudino), nel Teatro Naturale ...

Le Regioni in rosso Ad oggi sono in fascia rossa, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia - ... Ci saranno solo cinque giorni di maggiore libertà prima deldi Pasqua. Il 3, il 4 e il 5 aprile,...Per le regioni che già erano ross e, come la, si è mantenuto un trend in calo dei ... Si è ancora l ontani, però, dalle cifre del2020 (marzo"aprile), con una media del numero di ...Dopo l'ordinanza di sabato scorso firmata da Vincenzo De Luca da stamattina hanno riaperto al pubblico i negozi di alimentari e quelli di frutta e verdura che ...Gli altri eventi si svolgeranno nel Teatro Grande di Pompei, al Belvedere di San Leucio a Caserta, a Montesarchio (in piazza Umberto I e nel Museo Archeologico del Sannio Caudino), nel Teatro Naturale ...