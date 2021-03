Llorente: «Sono andato via dal Napoli perché Gattuso non si fidava di me e io volevo giocare» (Di martedì 16 marzo 2021) L’ex attaccante del Napoli Fernando Llorente, oggi all’Udinese, ha rilasciato un’intervista a “Cadena Ser” parlando anche del suo addio al Napoli. “Napoli è una città fantastica e ha dei tifosi calorosissimi. Purtroppo però avevo bisogno di continuità e di giocare e non avevo possibilità. Con Gattuso avevo un buon rapporto, ma il problema è che non si fidava di me. Dopo che Sono arrivato Sono stati ingaggiati più giocatori nel mio ruolo che dovevano giocare più di me. Io avevo tanta voglia di continuare a giocare ed ero in un posto dove non contavano su di me. Già in estate volevo trovare un’altra soluzione, poi non se ne fece nulla, poi a gennaio è arrivata l’Udinese e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 marzo 2021) L’ex attaccante delFernando, oggi all’Udinese, ha rilasciato un’intervista a “Cadena Ser” parlando anche del suo addio al. “è una città fantastica e ha dei tifosi calorosissimi. Purtroppo però avevo bisogno di continuità e die non avevo possibilità. Conavevo un buon rapporto, ma il problema è che non sidi me. Dopo chearrivatostati ingaggiati più giocatori nel mio ruolo che dovevanopiù di me. Io avevo tanta voglia di continuare aed ero in un posto dove non contavano su di me. Già in estatetrovare un’altra soluzione, poi non se ne fece nulla, poi a gennaio è arrivata l’Udinese e ...

Advertising

napolista : Llorente: «Sono andato via dal Napoli perché Gattuso non si fidava di me e io volevo giocare» A Cadena Ser: “Già i… - Come__Se : @Chiariello_CS Capisco. Ma io mi chiedo se un ottimo terzo attaccante non fosse già Llorente: esperto e senza prete… - ContropiedeA : Il sogno di Fernando Llorente è tornare all'Athletic :'È il club della mia vita, dove sono cresciuto' - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: Fernando #Llorente a @La_SER: 'Con #Gattuso avevo un buon rapporto, il problema è che non si fidava di me. Dopo che so… - SimoneGuadagnoo : Fernando #Llorente a @La_SER: 'Con #Gattuso avevo un buon rapporto, il problema è che non si fidava di me. Dopo che… -