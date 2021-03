Le Zes in stand-by e il futuro del Recovery Plan

Leggi su formiche

(Di martedì 16 marzo 2021) Ho letto con grande attenzione l’intervento su Formiche.net di Maurizio D’Amico, membro del Gabinetto di presidenza della Federazione mondiale delle Zone franche ed Economiche Speciali (Femoda), sul ruolo che dovrebbero avere le Zone Economiche Speciali nel nuovo Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza del governo italiano. L’analisi di fondo di D’Amico muove da un tema fondamentale sul quale sono intervenuto in diverse occasioni proprio su Formiche.net: l’assenza di qualsiasi strategia dei vari governi sulla portualità italiana. La marginalità delle Zes nel documento relativo al Next Generation Eu, quindi, si colloca nell’alveo della disattenzione nazionale verso il tema del mare, che sta determinando non solo una distinzione sempre più netta tra le regioni del Nord (agganciate anche grazie alla portualità al sistema industriale nordeuropeo) e quelle del Sud Italia (monadi isolate ...