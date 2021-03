L’Atalanta paga errori e inesperienza, Real Madrid ai quarti con merito (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’Atalanta saluta la Champions League e con tutta probabilità domani anche la Lazio dirà addio facendo sì che l’Italia non si presenti al banchetto delle migliori otto d’Europa. Le ultime speranze del Bel Paese erano appese ai sogni della Dea, che esce a testa alta ma lo fa con merito al cospetto di un Real Madrid che si è dimostrato superiore. I ragazzi di Gasperini pagano alcuni errori al ritorno, ma in fin dei conti la qualificazione si è decisa all’andata, quando hanno dovuto giocare in dieci per tutto il match a causa di una decisione dubbia, subendo poi il gol beffa negli ultimi minuti. A Valdebebas, invece, non c’è partita fin dall’inizio, almeno sotto il profilo della personalità. Agli attaccanti di Gasp, in particolare Muriel e Malinovskyi, nel primo tempo tremano un po’ le ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021)saluta la Champions League e con tutta probabilità domani anche la Lazio dirà addio facendo sì che l’Italia non si presenti al banchetto delle migliori otto d’Europa. Le ultime speranze del Bel Paese erano appese ai sogni della Dea, che esce a testa alta ma lo fa conal cospetto di unche si è dimostrato superiore. I ragazzi di Gasperinino alcunial ritorno, ma in fin dei conti la qualificazione si è decisa all’andata, quando hanno dovuto giocare in dieci per tutto il match a causa di una decisione dubbia, subendo poi il gol beffa negli ultimi minuti. A Valdebebas, invece, non c’è partita fin dall’inizio, almeno sotto il profilo della personalità. Agli attaccanti di Gasp, in particolare Muriel e Malinovskyi, nel primo tempo tremano un po’ le ...

