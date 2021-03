IED Factory 2021 | Displacement La distanza reinventa il futuro

(Di martedì 16 marzo 2021) IEDLail600 studenti, 22 professionisti, 1 settimana di laboratori interdisciplinari per sfidare ile sperimentare altre possibili forme di progetto Dal 22 al 26 marzo IED Roma interrompe la didattica per offrire a 600 studenti e studentesse provenienti dalle 4 scuole (Design, Moda, Arti Visive e Comunicazione) un’esperienza progettuale di frontiera: una settimana di laboratori al fianco di 22 professionisti e artisti di fama internazionale. Viene confermato l’intento di IED, giunto alla XII edizione, di predisporre un solido terreno di incontro fra discipline complementari in un’ottica di reciproca contaminazione. La differenza, rispetto alle passate edizioni, è la ...

Affaritaliani : Ied Factory 2021: Displacement Studenti insieme agli artisti -

Ultime Notizie dalla rete : IED Factory

Affaritaliani.it

Con Why Beauty Matters incontra la communityper dimostrare come ci sentiamo e comportiamo in ... documentarista, regista e autrice di film legati al mondo del design e Fondatrice del Muse...... Cariploe Hublab , con il sostegno del main partner Intesa Sanpaolo . Un'edizione ... come Accademia di Belle Arti di Brera,- Istituto Europeo di Design, IULM - Libera Universita di Lingue ...3' di lettura 16/03/2021 - Dal 22 al 26 marzo IED Roma interrompe la didattica per offrire a 600 studenti e studentesse provenienti dalle 4 scuole (Design, Moda, Arti Visive e Comunicazione) un’esperi ...E' l'evento Ied Factory 2021: Displacement. Viene confermato l’intento di IED Factory, giunto alla XII edizione, di predisporre un solido terreno di incontro fra discipline complementari in un’ottica ...