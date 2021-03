Boxe | Anthony Joshua-Tyson Fury | l’incontro del secolo si farà

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 marzo 2021), da molti definito “del” si. A confermarlo è il promoter di, l’organizzatore Eddie Hearn, che ha rivelato un accordo tra i due campioni per due incontri.è detentore dei titoli mondiali IBF, WBA, WBO e IBO e ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012. Per lui nell’87% degli incontri disputati la vittoria è arrivata con il KO dell’avversario, essendo considerando il terzo miglior pugile da peso massimo da BoxRec.è invece detentore del titolo WBC nella categoria dei pesi massimi, sconfiggendo nel 2018 proprio l’italiano Francesco Pianeta in finale. Uno scontro in cui si metteranno in palio, ...