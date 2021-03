**Bari: quadro rubato 50 anni fa, Cassazione accoglie ricorso Decaro, 'decida giudice civile'** (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Sarà il giudice civile a dirimere la questione del dipinto ‘Superficie 223' sottratto più di 50 anni fa dalla Pinacoteca di Bari e passato nelle mani di privati cittadini in seguito a una vendita all'asta. La Corte di Cassazione ha infatti annullato il provvedimento del gip che aveva archiviato nel 2019 il procedimento penale a carico del 58enne di Latina Giuseppe Coppola e dell'82enne campano Filippo Giardiello, restituendo il dipinto, inizialmente sequestrato dalla magistratura barese, a Coppola. I giudici della Seconda sezione penale di piazza Cavour hanno così accolto il ricorso del sindaco di Bari Antonio Decaro, nella parte in cui si annulla la restituzione del quadro decisa dal gip a favore di Coppola e rimandando l'ultima parola al ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Sarà ila dirimere la questione del dipinto ‘Superficie 223' sottratto più di 50fa dalla Pinacoteca di Bari e passato nelle mani di privati cittadini in seguito a una vendita all'asta. La Corte diha infatti annullato il provvedimento del gip che aveva archiviato nel 2019 il procedimento penale a carico del 58enne di Latina Giuseppe Coppola e dell'82enne campano Filippo Giardiello, restituendo il dipinto, inizialmente sequestrato dalla magistratura barese, a Coppola. I giudici della Seconda sezione penale di piazza Cavour hanno così accolto ildel sindaco di Bari Antonio, nella parte in cui si annulla la restituzione deldecisa dal gip a favore di Coppola e rimandando l'ultima parola al ...

Advertising

cisl_bari : RT @CislNazionale: Prorogare le tutele perché il quadro drammatico non si trasformi in disastro, ma insieme avviare un piano straordinario… - Telebari : Covid, monsignor Satriano sta meglio. Report dal Miulli: il quadro clinico complessivo è soddisfacente - #Bari… - cisl_bari : RT @FnpCisl: Dobbiamo impegnarci per potenziare la sanità territoriale e proseguire nel lavoro che stiamo facendo insieme alla #Cisl per la… -