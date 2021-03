Animal Crossing New Horizons è un successo nelle vendite (Di martedì 16 marzo 2021) A un anno dal suo lancio su Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons è diventato il gioco Nintendo che ha venduto più velocemente in Europa. Dalla sua uscita il 20 marzo 2020, oltre 7 milioni di copie del gioco sono state vendute in tutto il continente. Più di un terzo degli oltre 20 milioni di possessori di Nintendo Switch in Europa ha iniziato la propria vacanza su un’isola deserta in Animal Crossing: New Horizons, e il numero dei giocatori continua ad aumentare. “Siamo veramente grati che Animal Crossing: New Horizons sia stato accolto favorevolmente da così tanti giocatori in tutta Europa”, ha dichiarato Stephan Bole, presidente di Nintendo of Europe. “Animal Crossing è un franchise ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 16 marzo 2021) A un anno dal suo lancio su Nintendo Switch,: Newè diventato il gioco Nintendo che ha venduto più velocemente in Europa. Dalla sua uscita il 20 marzo 2020, oltre 7 milioni di copie del gioco sono state vendute in tutto il continente. Più di un terzo degli oltre 20 milioni di possessori di Nintendo Switch in Europa ha iniziato la propria vacanza su un’isola deserta in: New, e il numero dei giocatori continua ad aumentare. “Siamo veramente grati che: Newsia stato accolto favorevolmente da così tanti giocatori in tutta Europa”, ha dichiarato Stephan Bole, presidente di Nintendo of Europe. “è un franchise ...

