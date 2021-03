Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2021 ore 17:15 (Di lunedì 15 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 15 MARZO 2021 ORE 17.05 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, LA Regione Lazio, DA OGGI E’ IN ZONA ROSSA TORNANO DIVIETI E AUTOCERTIFICAZIONI PER GLI SPOSTAMENTI. CONSENTITI SOLO QUELLI SOLO PER MOTIVI DI LAVORO, NECESSITÀ O URGENZA E’ SEMPRE CONSENTITO RIENTRARE PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO. TRAFFICO PER LO PIÙ SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA, TROVIAMO CODE PER LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA SULLA REGIONALE DI FIUGGI ALL’ALTEZZA DI PALESTRINA. ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DEL CANTIERE MOBILE. IN TEMA DI LAVORI E SEMPRE SULLA REGIONALE DI FIUGGI. A CAVE RIMANDATI QUELLI DI PAVIMENTAZIONE, NEL TRATTO INTERESSATO LA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 15 MARZOORE 17.05 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, LA, DA OGGI E’ IN ZONA ROSSA TORNANO DIVIETI E AUTOCERTIFICAZIONI PER GLI SPOSTAMENTI. CONSENTITI SOLO QUELLI SOLO PER MOTIVI DI LAVORO, NECESSITÀ O URGENZA E’ SEMPRE CONSENTITO RIENTRARE PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO. TRAFFICO PER LO PIÙ SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA, TROVIAMO CODE PER LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA SULLA REGIONALE DI FIUGGI ALL’ALTEZZA DI PALESTRINA. ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DEL CANTIERE MOBILE. IN TEMA DI LAVORI E SEMPRE SULLA REGIONALE DI FIUGGI. A CAVE RIMANDATI QUELLI DI PAVIMENTAZIONE, NEL TRATTO INTERESSATO LA ...

Roma, l'Odissea dei forzati dell'astrusa circolazione dell'Appio - San Giovanni La Sindaca ha dichiarato di voler fare marcia indietro sulla nuova viabilità? Bene, ma dovrebbe sbrigarsi. Utilizzi queste settimane di zona rossa, così alla 'riapertura' l'Appio - San Giovanni ...

