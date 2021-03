Vaccini, Aifa sospende in via precauzionale AstraZeneca su tutto il territorio nazionale (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paesi europei. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Agenzia italiana del farmaco () ha deciso di estendere in via dele temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccinoCovid19 suil. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paesi europei. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

