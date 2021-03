Spaccio a Stezzano | finisce in cella Nel cruscotto dell’auto 22 dosi di cocaina

(Di lunedì 15 marzo 2021) Carabinieri, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 41enne accusato didi sostanze stupefacenti. Rintracciato a Grassobbio, sull’auto la droga e 450 euro.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio Stezzano

Valseriana News

Circolava con fare sospetto sulla propria bici, all'altezza di via. Dopo aver allertato i ... somma ritenuta dai carabinieri provento della sua attività di. Il denaro e tutto lo ...... nelle vicinanze di via. A finire in manette, arrestato dai carabinieri, è stato un uomo di 56 anni di origine marocchina, con alle spalle diversi precedenti legati allodi ...