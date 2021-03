Sci alpino, Finali Lenzerheide: previste fitte nevicata. Discese a rischio (Di lunedì 15 marzo 2021) Cresce l’attesa per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino che prenderanno il via mercoledì a Lenzerheide. Aperta la lotta per la Sfera di Cristallo sia al maschile che al femminile, con Petra Vlhova che cercherà di tenere a distanza Lara Gut-Behrami, così come Alexis Pinturault dovrà vedersela con Marco Odermatt. In casa Italia l’attenzione è tutta puntata sulla coppa di discesa libera femminile. La fantastica Sofia Goggia, tornata in tempo record per difendere la sua leadership. L’azzurra conserva quando manca solo l’ultima gara 70 punti su Corinne Suter e 97 su Lara Gut. Le previsioni meteo, però, parlano chiaro. Sulla pista elvetica dovrebbe nevicare ininterrottamente fino a sabato. Lapalissiano dirlo ma se così dovesse essere sarebbe estremamente complicato ipotizzare la disputa della discesa e del superG. In particolare ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Cresce l’attesa per ledella Coppa del Mondo di sciche prenderanno il via mercoledì a. Aperta la lotta per la Sfera di Cristallo sia al maschile che al femminile, con Petra Vlhova che cercherà di tenere a distanza Lara Gut-Behrami, così come Alexis Pinturault dovrà vedersela con Marco Odermatt. In casa Italia l’attenzione è tutta puntata sulla coppa di discesa libera femminile. La fantastica Sofia Goggia, tornata in tempo record per difendere la sua leadership. L’azzurra conserva quando manca solo l’ultima gara 70 punti su Corinne Suter e 97 su Lara Gut. Le previsioni meteo, però, parlano chiaro. Sulla pista elvetica dovrebbe nevicare ininterrottamente fino a sabato. Lapalissiano dirlo ma se così dovesse essere sarebbe estremamente complicato ipotizzare la disputa della discesa e del superG. In particolare ...

