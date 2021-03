“Salvini, ti prendiamo a calci”. I 99 Posse minacciano e “scappano”. Querelati, disertano il tribunale (Di lunedì 15 marzo 2021) “Il 28 tutti in piazza contro Salvini. Perché Salvini è come si dice a Napoli una lota e deve essere preso a calci nel deretano ogni volta che mette piede nelle strade della città”. Parole e offese dei 99 Posse, del leader Zulù, elegante soprannome che ben sintetizza l’aplomb tribale di Luca Persico, nomignolo attribuitogli – secondo la leggenda mai smentita – da una vecchietta alla quale non aveva voluto cedere il posto sull’autobus – pensava di potersi permettere qualsiasi cosa, se di mezzo c’era Matteo Salvini. Invece l’orecchinato e tatuato cantante s’è beccato una querela della quale – a quanto pare – va anche un po’ orgoglioso, ma che forse gli costerà qualche soldino in tribunale, visto che Salvini ha spiegato che – senza ottenere le scuse, che non sono mai ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) “Il 28 tutti in piazza contro. Perchéè come si dice a Napoli una lota e deve essere preso anel deretano ogni volta che mette piede nelle strade della città”. Parole e offese dei 99, del leader Zulù, elegante soprannome che ben sintetizza l’aplomb tribale di Luca Persico, nomignolo attribuitogli – secondo la leggenda mai smentita – da una vecchietta alla quale non aveva voluto cedere il posto sull’autobus – pensava di potersi permettere qualsiasi cosa, se di mezzo c’era Matteo. Invece l’orecchinato e tatuato cantante s’è beccato una querela della quale – a quanto pare – va anche un po’ orgoglioso, ma che forse gli costerà qualche soldino in, visto cheha spiegato che – senza ottenere le scuse, che non sono mai ...

SecolodItalia1 : “Salvini, ti prendiamo a calci”. I 99 Posse minacciano e “scappano”. Querelati, disertano il tribunale… - Maxsanti8 : Draghi Salvini speranza Di Maio lamorgese Berlusconi e il #lockdown2021 è servito! L'Italia è un paese di finocchi… - CarlaLagorio : @marilena170963 @Libero_official Se ci pensa ci fu chi disse abbracciamo un cinese, prendiamo aperitivi ai Navigli,… - giuliogaia : @Adri19510 Non ci prendiamo per il culo, Lamorgese è stata riconfermata nel suo ruolo dall'Innominabile, quindi ci… - marcofuina1 : #lockdown merito degli imbecilli (non solo italiani) Ah, no, ma noi ce la prendiamo con #Speranza. Vi meritate… -