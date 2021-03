“Salvini è una l**a” | a processo la band dei 99 Posse

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDiffamazione aggravata. Questo il reato che viene contestato allanapoletana 99, che nel 2015 accusò il leader della Lega Matteocon un post ritenuto offensivo. Oggi pomeriggio a Napoli è prevista l’udienza alla quale parteciperà. È il 28 febbraio 2015 quando il segretario leghista, che diventerà tre anni dopo ministro dell’Interno, è atteso in piazza del Popolo a Roma per una manifestazione contro Renzi. I 99, due settimane prima, il 15 febbraio, postano su Fb alcune frasi contro. Il musicista Marco Messina scriveva: “Il 28 tutti in piazza contro. Perchéè come si dice a Napoli una l… e deve essere preso a calci nel deretano ogni volta che mette piede nelle strade ...