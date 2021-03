Rapinatori e scene di violenza a casa sua mentre lui giocava | Di Maria sostituito in campo

(Di lunedì 15 marzo 2021)didi Angel Di, l’attaccante del Paris Saint-Germain, che è statodurante la partita persa indal PSG contro il Nantes dall’allenatore, Mauricio Pochettino, per “situazioni extra-calcistische”. Ladri, secondo quanto si apprende, anche adi Marquinhos.Secondo le prime informazioni, il giocatore argentino è statoal 62? subito dopo il pareggio del Nantes, che poi ha vinto per 1-2 al Parco dei Principi, da Pochettino, che a bordogli ha spiegato la situazione e lo ha indirizzato verso gli spogliatoi. Pochi minuti prima, il direttore generale Leonardo era sceso dalla tribuna inper avvertire Pochettino. Stando a RMC Sport, ...

Rapinatori e scene di violenza a casa di Angel Di Maria, l'attaccante del Paris Saint-Germain, che è stato sostituito durante la partita persa in casa dal PSG contro il Nantes dall'allenatore, Mauricio Pochettino, per "situazioni extra-calcistische". La rapina, secondo quanto si apprende, anche a casa di Marquinhos.