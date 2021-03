Quattro cavalieri in campo per fermare la marea pandemica

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 15 marzo 2021) “Il mondo è stato messo in ginocchio da un nemico invisibile, il Covid-19. Milioni di persone hanno perso la vita a causa del virus. Decine di milioni sono state infettate e miliardi sono state cancellate dal mercato globale. Non possiamo lasciare che ciò accada di nuovo. Le infezioni emergenti come il Covid-19 sono una minaccia al nostro modo di vivere. Non è stata la prima e, a meno che non si prendano drammatiche iniziative ora, non sarà l’ultima pandemia in grado di cancellare la nostra società. Ma ci sono motivi per essere ottimisti e avere speranza. Per la prima volta nella storia possiamo sperare di riuscire a eliminare il rischio di epidemie e pandemie nel corso della nostra vita. Per trasformare questa speranza in una realtà è necessaria solidarietà globale, collaborazione e, soprattutto, innovazione scientifica. CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, un ...