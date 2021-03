"Per dare il voto ai 16enni bisogna renderli maggiorenni" (Di lunedì 15 marzo 2021) Il voto ai sedicenni ormai è una bandiera che quasi tutti i partiti italiani a fasi alterne tornano a riproporre. L’ultimo è stato Enrico Letta durante l’assemblea nazionale del Pd che lo ha eletto segretario. Ma se la proposta diventasse realtà, siamo sicuri che non ci sarebbe un effetto a cascata su tutte quelle norme, dal civile al penale, passando per il lavoro e per il banale conseguimento della patente, che regolano diritti e doveri dei cittadini? “bisogna fare molta attenzione, perché questo rischio c’è”, spiega all’HuffPost il presidente emerito della Corte costituzionale, Cesare Mirabelli. Professore Mirabelli, per dare il voto ai sedicenni il legislatore da dove dovrebbe partire? Da una parte abbiamo l’articolo 48 della Costituzione che per individuare l’elettorato attivo fa riferimento a tutti i cittadini ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Ilai sedicenni ormai è una bandiera che quasi tutti i partiti italiani a fasi alterne tornano a riproporre. L’ultimo è stato Enrico Letta durante l’assemblea nazionale del Pd che lo ha eletto segretario. Ma se la proposta diventasse realtà, siamo sicuri che non ci sarebbe un effetto a cascata su tutte quelle norme, dal civile al penale, passando per il lavoro e per il banale conseguimento della patente, che regolano diritti e doveri dei cittadini? “fare molta attenzione, perché questo rischio c’è”, spiega all’HuffPost il presidente emerito della Corte costituzionale, Cesare Mirabelli. Professore Mirabelli, perilai sedicenni il legislatore da dove dovrebbe partire? Da una parte abbiamo l’articolo 48 della Costituzione che per individuare l’elettorato attivo fa riferimento a tutti i cittadini ...

