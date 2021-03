(Di lunedì 15 marzo 2021) E' una storia che meriterebbe di essere rappresentata in un film quella della. Prima guerra mondiale, con la ritirata di Caporetto alcuni reparti di volo italiani devono riorganizzarsi e riparare lontano dal fronte. Lo fanno anche i piloti della 253° Squadriglia, che salvano i loro aeroplani Macchi L3, trasferendoli dalla laguna di Grado all'isola veneziana di Sant'Andrea. Tra loro c'è GiovRavelli, classe 1887, che sull'isola stringe amicizia con un altro pilota, Giorgio Parodi, il quale come lui è già decorato, ha un passato da marinaio e decollando dal Lido di Venezia con la 241° Squadriglia si guadagna la terza medaglia d'argento. Sono mesi che segnano la rivincita italiana, la nostra caccia abbatte palloni Drachen con GiovAncillotto, vince duelli contro i biplani austro ungarici, nel cielo ...

Advertising

statodelsud : Moto Guzzi compie 100 anni - Pino__Merola : Moto Guzzi compie 100 anni - ancma2ruote : 1921 – 2021, oggi si celebrano i 100 anni di Moto Guzzi: buon compleanno ad un marchio tra i più autentici del moto… - coyoteitalia : 100 anni a tutta velocità: celebriamo il centenario di Moto Guzzi con alcuni dei modelli che hanno scritto la stori… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Cento anni di Moto Guzzi, la leggenda della 500 con motore 8 cilindri) è stato pubbli… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Guzzi

Agli inizi del Motomondiale, sin dal 1949, lasvetta nelle classi 250 e 350 ma nella 500 non replica i trionfi d'anteguerra subendo l'egemonia delle monocilindriche Norton, delle bicilindriche AjS e Bmw, delle quattro cilindri Gilera e ...Oggi spegne cento candeline, una leggenda per gli appassionati di motociclismo. Al traguardo del suo primo secolo di vita, la casa dell'aquila dorata mette insieme i pezzi di una storia che si intreccia alle vicende ...Al gruppo vanno riconosciuti tanti meriti, ma per i cento anni della Moto Guzzi, che proprio oggi festeggiamo, mi aspetterei un modello speciale capace di muovere la passione. Il materiale per crearlo ...Ricorrono, oggi, i 100 anni dalla fondazione della famosissima casa italiana di motociclette, fondata a Genova il 15 Marzo 1921, 100 anni che hanno consegnato la Moto Guzzi alla storia, al mito. Celeb ...