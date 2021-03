Monreale | i volontari di Basta Crederci puliscono la fontana del Pozzillo

(Di lunedì 15 marzo 2021) Blitz dioggi adove ihanno ripulito ladelche si trova nell’omonimo quartiere. La storicadelè stata ripulita dall’invasione della vegetazione. Rimossi tutti i rifiuti abbandonati dai ragazzi come le lattine, cartoni di pizza e tanto altro. “Il lavoro è stato portato avanti dall’amministrazione Alberto Arcidiacono, Ninni Di Salvo etra cui Vittorio Giusy Pumo – dice il coordinatore del gruppo diPiero faraci -. Il nostro senso civico ci porta ad andare avanti senza se e senza ma e ringrazio sopratutto la gente del vicinato che ha apprezzato il nostro operato”. Altre operazioni di pulizia sono in programma nel corso dei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Monreale volontari

Filodiretto Monreale

... i tamponi rapidi saranno eseguiti al complesso Mulè di via Circonvallazione di, con i medici e operatori sanitari dell'Asp di Palermo e idella Protezione Civile. 'Domani dice ......del Comune diche lo ha trasferito in una clinica veterinaria di Palermo. Qui il cucciolo è stato curato e rimesso in sesto. Ora il cane si trova tra le amorevoli braccia di alcuni...Per questa piacevole occasione è stata abbellita con giocattoli e dolci la nuova sede dell’Evergreen di Pioppo, aperta qualche mese fa. Sono state rigidamente osservate tutte l ...MONREALE – È stata una settimana molto intensa per i volontari che si sono occupati di ripulire l’esterno del Cres, la maxi-struttura adibita a centro per la ricerca elettronica siciliana che nel 2010 ...