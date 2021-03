Milano | maltrattava e minacciava da anni la convivente | arrestato

(Di lunedì 15 marzo 2021), 15 mar. (Adnkronos) – I carabinieri di Trezzano sul Naviglio () hannoun italiano di 41, accusato di maltrattamento psicologico, fisico e di aver procurato lesioni gravi alla compagna, una 38enne con cui conviveva dal 2017. L’indagine dei militari ha accertato e documentato le continue vessazioni dell’uomo, per questioni economiche e per gelosia: ci sono state aggressioni fisiche con urla, schiaffi, pugni e spintoni. Una volta, il 41enne ha impugnato un coltello da cucina ricattando la donna e minacciandola, per impedirle di lasciarlo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Giacinto_Bruno : Uccide la figlia di due anni, una vicina: 'Aveva problemi con il compagno, forse la maltrattava' - LaStampaTV : VIDEO | Uccide la figlia di due anni, una vicina: 'Aveva problemi con il compagno, forse la maltrattava' -

Milano, 15 mar. (Adnkronos) – I carabinieri di Trezzano sul Naviglio (Milano) hanno arrestato un italiano di 41 anni, accusato di maltrattamento psicologico, fisico e di aver procurato lesioni gravi a ...