L' isola che non c' è

(Di lunedì 15 marzo 2021) La storia si ripete sempre due volte: la prima come tragedia, la seconda come farsa. Lo sanno bene il sedicenne Francesco e i suoi tre fratelli più piccoli che stanno attraversando la loro adolescenza nella sofferenza più cupa, trascinati in una valle di lacrime e sangue: allontanati dalla loro mamma, rea di avere accusato il loro papà di violenza e abusi, oggiti in tre comunità diverse e con la più piccola dai nonni materni. Francesco stenta a dormire - in preda ad incubi dove intravede i fratelli in fondo ad un corridoio ma non riesce a raggiungerli perché chiusi in cella - la sorellina piange sconsolata, orfana degli abbracci della sua mamma. Lessico Familiare - la rubrica La tragedia è il colmo del dolore pulsante che li segnerà per sempre, il freddo della solitudine e il senso di impotenza di fronte ad una Giustizia da cui non si sentono tutelati. La ...