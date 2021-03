Inter | la rinascita di Eriksen | Tutto è cominciato con il gol al Milan

(Di lunedì 15 marzo 2021) Da colpaccio di mercato a esubero, per poi rivelarsi giocatore decisivo,nel giro di un anno. Un anno davvero strano quello vissuto da Christian, la cui parabola all'merita di ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter rinascita

Un anno davvero strano quello vissuto da Christian Eriksen , la cui parabola all'merita di ... Le difficoltà Il merito per ladel classe '92 va riconosciuto al giocatore stesso e all'...Christian Eriksen adesso è una pedina fondamentale dell'di Antonio Conte . Dopo un inizio difficile con i nerazzurri, il centrocampista danese è ... Per la suaè servito anche un pizzico ...Il danese è ormai una risorsa importante per Conte: "Ma sento ancora che ci sono molte cose che posso dimostrare" ...Con la rete decisiva nel derby di Coppa Italia al Milan, l’avventura di Eriksen all’Inter è totalmente cambiata: dalle voci di un suo ...